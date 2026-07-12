Гериатр Ткачева рассказала, с помощью чего можно замедлить старение

«Чтобы замедлить процессы старения, нужно стараться сохранить мышцы и мозг. А для этого нужно обеспечить их работу. Органы стареют тогда, когда не выполняют свою функцию. Если человек мало двигается, мышцы теряют силу и преждевременно стареют. Аналогично и мозг. Без когнитивной нагрузки он угасает быстрее. То, что не функционирует, начинает стареть и постепенно угасает», — сказала она.