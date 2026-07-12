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Гериатр Ткачева рассказала, с помощью чего можно замедлить старение

Специалист сообщила, что для этого необходимо сохранять работу мышц и головного мозга.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Для замедления процессов старения организма в целом необходимо сохранять работу мышц и головного мозга, им необходимо давать нагрузку. Об этом рассказала ТАСС главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

«Чтобы замедлить процессы старения, нужно стараться сохранить мышцы и мозг. А для этого нужно обеспечить их работу. Органы стареют тогда, когда не выполняют свою функцию. Если человек мало двигается, мышцы теряют силу и преждевременно стареют. Аналогично и мозг. Без когнитивной нагрузки он угасает быстрее. То, что не функционирует, начинает стареть и постепенно угасает», — сказала она.

По словам Ткачевой, не стоит надеяться только на инновационные медицинские технологии. Прежде всего необходимо работать над образом жизни, поскольку именно регулярная физическая и когнитивная активность помогают дольше сохранять самостоятельность и качество жизни.