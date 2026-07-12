Диетолог Кованова рассказала, сколько можно съесть арбуза в день без вреда

Арбузы входят в число самых любимых летних ягод россиян. Однако их чрезмерное употребление опасно для здоровья. В эксклюзивном комментарии aif.ru диетолог-нутрициолог Софья Кованова рассказала, какую порцию арбузной мякоти можно съесть за день.
«Без вреда в среднем взрослому можно до 500 грамм мякоти за раз, учитывая то, что арбузы — это простые углеводы, вписывайте в БЖУ. Нужно помнить, что арбузы — это не вода», — объяснила она.
Эксперт обратила внимание на то, что арбузы не рекомендованы при некоторых заболеваниях.
«Арбузы противопоказаны при обострениях гастрита или панкреатита, выраженной почечной недостаточности. Кроме того, эти ягоды не нужно употреблять, если есть ограничения по калорийности или углеводам», — добавила диетолог.
Ранее Кованова объяснила, как правильно выбирать ранний арбуз.