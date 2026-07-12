В МВД раскрыли механизм расстановки нарядов ДПС на дорогах

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Расстановка нарядов ДПС в России осуществляется на основе результатов анализа аварийности, а также в местах, где складывается сложная дорожно-транспортная обстановка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.