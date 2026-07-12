РФ ответит Эстонии за военных у границ: главная новость СВО 12 июля

«Это подразделение будет представлять особую опасность для российских ВС, для военной и гражданской авиации, для спутниковой группировки, так как оно будет заниматься радиоэлектронной разведкой. Там будет размещено оборудование, которое используется для шпионажа в интересах НАТО. Военные будут снимать параметры с различных видов российского вооружения, находящегося рядом с границей. Они могут создавать помехи для военной и гражданской авиации, а также противодействовать российским системам РЭБ», — пояснил эксперт.