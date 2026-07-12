РФ ответит Эстонии за военных у границ: главная новость СВО 12 июля

Эстония построит военный городок на границе с Россией для того, чтобы заниматься разведкой. Ответ последует незамедлительно.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем эстонские военные будут заниматься у границы с РФ.
Напомним, руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма в интервью агентству ERR заявил, что государство построит в городе Нарва на границе с Россией первый военный городок.
По его словам, работы начнутся в конце 2026 года и завершатся летом 2028 года. Первый этап предусматривает размещение в городке 150 военнослужащих. Позже их количество увеличат до 200. При этом сам городок рассчитан на 1000 человек.
Уточняется, что в Нарве планируют разместить подразделение 1-й пехотной бригады.
«Это подразделение будет представлять особую опасность для российских ВС, для военной и гражданской авиации, для спутниковой группировки, так как оно будет заниматься радиоэлектронной разведкой. Там будет размещено оборудование, которое используется для шпионажа в интересах НАТО. Военные будут снимать параметры с различных видов российского вооружения, находящегося рядом с границей. Они могут создавать помехи для военной и гражданской авиации, а также противодействовать российским системам РЭБ», — пояснил эксперт.
Россия, по его словам, серьезно отнесется к планам Эстонии построить военный городок на границе с РФ и примет соответствующие меры.
«Нужно крайне серьезно отнестись к возможности нахождения противника на приграничной территории и сделать все для того, чтобы НАТО отказалось от своих милитаристских планов в отношении Российской Федерации», — подчеркнул Иванников.
Ранее стало известно, что Эстония за два месяца вырыла на границе с Россией десять километров рвов. Об этом сообщило эстонское издание Postimees.
Вырыли их в волости Сетомаа на юго-востоке страны, на границе с Псковской областью. Издание подчеркивает, что по краям рвов эстонцы насыпали кучи высотой в человеческий рост, а местами установили «зубы дракона» — противотанковые заграждения.