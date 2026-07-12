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Люлин: работа почты сейчас активно трансформируется, становится цифровой

12 июля — День российской почты.

Источник: Время

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил жителей региона с Днем российской почты, который отмечается 12 июля. Текст поздравления распространила пресс-служба регионального парламента.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем российской почты!

Именно почта связывает воедино все города, поселки, села и деревни нашей огромной страны. В любой сезон и любую погоду сотрудники «Почты России» доставляют подписные издания, пенсию, социальные товары, за что им нужно сказать слова благодарности и признательности.

Работа почты сейчас активно трансформируется, становится цифровой. Автоматизация позволяет повышать эффективность труда почтальонов, ускорять доставку корреспонденции, переводить многие услуги в электронный вид. Меняется почтовая инфраструктура, модернизируются отделения связи. Однако самым важным условием успеха были, есть и всегда будут ответственность и профессионализм сотрудников «Почты России».

Желаю каждому из них новых достижений, развития, уверенного взгляда в будущее, стабильности и благополучия, всего самого доброго!" — говорится в поздравлении.