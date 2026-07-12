Азаров озвучил причину покушения на Ермолаева в Монако: «100% заказ»

Заказчиком покушения на бывшего украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако был Владимир Зеленский. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
По мнению экс-премьера, это было сделано для того, чтобы лишить Валерия Залужного финансовой поддержки со стороны Ермолаева в предвыборной гонке.
«Это устранение человека, который собирался финансировать Залужного в процессе избирательной кампании на выборах президента. Вот это 100% заказ Зеленского», — сказал Азаров в беседе для ТАСС.
По словам Азарова, существует и другая версия — Ермолаев собирался выступить в Европарламенте с разоблачением махинаций киевского главаря.
Напомним, что ранее Азаров назвал покушение на Ермолаева планом спецслужб Киева, так как обстоятельства покушения указывают на это.
Тем временем состояние пострадавшего при взрыве в Монако Ермолаева улучшается.