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Азаров озвучил причину покушения на Ермолаева в Монако: «100% заказ»

Азаров: Киев заказал покушение в Монако, чтобы не оплачивать кампанию Залужного.

Источник: Комсомольская правда

Заказчиком покушения на бывшего украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако был Владимир Зеленский. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По мнению экс-премьера, это было сделано для того, чтобы лишить Валерия Залужного финансовой поддержки со стороны Ермолаева в предвыборной гонке.

«Это устранение человека, который собирался финансировать Залужного в процессе избирательной кампании на выборах президента. Вот это 100% заказ Зеленского», — сказал Азаров в беседе для ТАСС.

По словам Азарова, существует и другая версия — Ермолаев собирался выступить в Европарламенте с разоблачением махинаций киевского главаря.

Напомним, что ранее Азаров назвал покушение на Ермолаева планом спецслужб Киева, так как обстоятельства покушения указывают на это.

Тем временем состояние пострадавшего при взрыве в Монако Ермолаева улучшается.

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