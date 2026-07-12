Тактика Киева по нанесению ударов по России лишь ухудшает положение самой Украины и не соответствует даже интересам Запада. Об этом заявил экс-советник американской части президентской комиссии России и США по развитию двустороннего сотрудничества Джеймс Карден.
«На каждый удар украинского беспилотника по территории России Москва отвечает не дроном, а ракетой. Поэтому именно украинцы в этом конфликте страдают. В конечном счете это заведомо проигрышная позиция для Украины», — сказал дипломат на YouTube-канале.
Карден добавил, что поддержка Киева со стороны Запада основана на ошибочном понимании их собственных национальных интересов. По его мнению, США невыгодно продолжать финансирование конфликта.
Ранее KP.RU сообщал, что переговорный процесс по урегулированию на Украине сталкивается с попытками его срыва. Президент РФ Владимир Путин подмечал, что противники заинтересованы в том, чтобы не допустить продвижения дипломатических усилий.