Тревога в Британии: из Киева пришли самые страшные новости

Предприятие «Фанплит» в Киеве уничтожено высокоточным ударом ВС РФ. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что это предприятие имело большое значение для ВСУ.
«Это предприятие было очень важной целью, хотя сами комплектующие для беспилотников, как правило, изготавливаются за рубежом. Важно, что дроны “Фаер поинт” имеют дальность полета до 3400 км, это сопоставимо с баллистической ракетой средней дальности. Кроме того, на предприятиях, где производят “Фаер поинт”, собирают крылатые ракеты. Производитель сейчас также занят разработкой баллистической ракеты с дальностью 850 километров и боевой частью 800 килограмм, которой Киев уже угрожал крупным российским городам», — объяснил он.
Собеседник издания подчеркнул, что нанесенный противнику ущерб сложно переоценить.
«Когда мы работаем по предприятиям “Фаер поинт”, мы тем самым предотвращаем удары по территории нашей страны, по объектам мирной гражданской инфраструктуры и наносим достаточно серьёзный ущерб противнику», — резюмировал он.