Тревога в Британии: из Киева пришли самые страшные новости

«Это предприятие было очень важной целью, хотя сами комплектующие для беспилотников, как правило, изготавливаются за рубежом. Важно, что дроны “Фаер поинт” имеют дальность полета до 3400 км, это сопоставимо с баллистической ракетой средней дальности. Кроме того, на предприятиях, где производят “Фаер поинт”, собирают крылатые ракеты. Производитель сейчас также занят разработкой баллистической ракеты с дальностью 850 километров и боевой частью 800 килограмм, которой Киев уже угрожал крупным российским городам», — объяснил он.