В Хабаровске женщина оштрафована за нападение на полицейского

Согласно материалам дела, в марте 2026 года в помещении дежурной части линейного отдела полиции аэропорта Хабаровска К. публично оскорбила сотрудника полиции С. и нанесла ей два удара по голени. Действия женщины квалифицированы по ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ. В суде К. подтвердила вину и заявила о раскаянии, однако от дачи показаний воздержалась, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ. С учётом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих суд назначил К. штраф в размере 80 000 рублей, а также взыскал с неё процессуальные издержки на оплату услуг защитника.