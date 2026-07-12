Летний «Амурфест» собрал в Хабаровске творческих людей

Открытие в два часа в субботу, но ярмарка на Комсомольской площади уже идет — все мастера по местам и готовы общаться с гостями. Общение — это едва ли не самое главное для чего они стараются попасть на фестиваль. Популярность «Амурфеста» так велика, что участникам выделяют лишь один день, чтобы получилось вместить всех желающих. Так что, поверьте, субботний «Амурфест» отличается от воскресного. Одинаковым останется лишь настроение праздника, которое неизменно присутствует на этом мероприятии.
— Идите ко мне под зонт, — гостеприимно приглашает хабаровчанка Ольга в футболке с надписью «Сделано в Хабаровском крае».
Спешу воспользоваться предложением.
— С утра дождем пугали — взяла зонт, сейчас под ним от солнца прячусь, — смеется женщина. С комфортом в тени зонта изучаем Ольгин товар — ароматизаторы и парфюмерные свечи. Последним, так же, как и людям, сегодня тяжко на улице — плавятся вместе с хабаровчанами. Вся продукция выпускается под зонтичным брендом «Сделано в Хабаровском крае».
Постоянной участницей «Амурфеста» стала пенсионерка Татьяна. Это ее четвертый фестиваль. К каждому заранее готовится, старается чем-то удивить посетителей. В этот раз сделала изящные фигурки Мэри Поппинс и французскую парочку.
— Они, видите, как игрушки тильды — обычно делают таких зайчиков с длинными лапками и ушами. Мне захотелось изобразить парижанку и ее товарища, стильных и уточненных. А в свою Мэри сама прям влюбилась, — улыбается Татьяна. — Правда, больше всех из моих игрушек мне нравится Клоунесса. Я столько труда в нее вложила. Честно признаюсь, втайне надеюсь, что ее не купят сегодня, и она останется со мной хотя бы до следующего «Амурфеста».
Ярмарка мастеров — место, где рискуешь серьезно потратиться. Ну, как пройти мимо, когда вокруг столько всего красивого! Пусть даже и не очень тебе нужного.
— Ох, какие кружечки! Давай возьмем, — тянет за руку бородатого парня девушка. Тот вяло отбивается, но аргумент, что кружек и так много, не работает.
— У нас вся семья в керамической мастерской задействована. Дочка — главная, а остальные ей помогают. Сами глину месим, дочь придумывает эскизы, делаем. Сейчас вот моя очередь за прилавком стоять, а она проводим мастер-класс, — показывает дивные кружки и сахарницы Марина Павловна.
Мастер-классам выделили отдельную аллею — теперь понимаете, для чего нужна была карта? Здесь расписывают, лепят, вырезают и собирают букеты — занятие находится всем!
Вторая площадка «Амурфеста» в нескольких минутах ходьбы. Через парк до утеса и снова песни, но уже народные — на сцене-ракушке сменяют друг друга хоровые коллективы в сарафанах. Вокруг такой антураж, что совершенно не удивляет предложение поводить хоровод. Здесь импровизированная казачья станица с нарядами, а напротив нее блестят камнями на солнце дивные головные уборы.
— Я сейчас работаю в музыкальном театре, делаю как раз головные уборы, а это — мое хобби. В свободное время для души мастерю кокошники, связанные с историческими личностями. Коллекция по династии Романовых. Похожий головной убор носила императрица, а этот сделан по подобию образа княгини Орловой. Еще один — по картине Врубеля «Царевна Лебедь», — рассказывает мастерица Надежда Костина.
Кокошники Надежда принесла на фестиваль не для продажи, а просто показать горожанам результат своего труда. А заодно и примерить на себя образ дореволюционных красавиц. Удивительно, но несмотря на громоздкость, в кокошнике весьма комфортно — не стали упускать возможность заселфиться в необычных головных уборах. И даже не жарко — не зря их так уважали в прошлом веке! Ну и красота, конечно, невероятная!
Вечер «Амурфеста» в субботу завершается концертом с приглашенной звездой — в этот раз хабаровчан порадует певец Хабиб. Для тех, кто не отваживается оторваться от кондиционера в такую жару и выйти на улицу, выступления транслируют на официальном сайте фестиваля.