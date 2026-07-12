Летний «Амурфест» собрал в Хабаровске творческих людей

— Они, видите, как игрушки тильды — обычно делают таких зайчиков с длинными лапками и ушами. Мне захотелось изобразить парижанку и ее товарища, стильных и уточненных. А в свою Мэри сама прям влюбилась, — улыбается Татьяна. — Правда, больше всех из моих игрушек мне нравится Клоунесса. Я столько труда в нее вложила. Честно признаюсь, втайне надеюсь, что ее не купят сегодня, и она останется со мной хотя бы до следующего «Амурфеста».