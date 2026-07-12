Врач Ермолаева рассказала, как оказать первую помощь при травмах от осколков

Даже если кажется, что все прошло благополучно, есть неочевидные симптомы, указывающие на возможные осложнения. Среди тревожных сигналов — нарастающая пульсирующая боль спустя несколько часов, чувство инородного тела или «песка» под кожей при ходьбе (признаки остаточного осколка или воспаления), острая боль при касании кожи (возможное повреждение нерва), онемение пальца или ощущение «ватной» ступни (признак травмы глубоких нервов или сухожилий), красные полосы, поднимающиеся от раны (распространение инфекции), а также повышение температуры тела. «При любом из этих признаков необходима срочная консультация хирурга», — резюмировала врач.