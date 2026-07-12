Врач Ермолаева рассказала, как оказать первую помощь при травмах от осколков

НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Самостоятельное удаление глубоких осколков может привести к повреждению нервов и сильному кровотечению, а промывание речной водой — к заражению столбняком. Об этом ТАСС сообщила врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева.
«Осколок может выполнять роль тампона, и его удаление способно спровоцировать сильное кровотечение. Без стерильных инструментов легко раздробить стекло, оставив в ране несколько частиц», — предупредила врач.
По словам Ермолаевой, самостоятельное вмешательство категорически запрещено при расположении травмы в области суставов, кистей или лица, при глубине раны более 0,5 см, пульсирующем кровотечении, нарушении подвижности пальца, а также если с момента травмы прошло более 4−6 часов.
В походных условиях у многих под рукой нет ни перекиси, ни хлоргексидина. Однако использовать для промывания воду из реки или озера — значит сознательно занести инфекцию. Рану следует промывать чистой питьевой водой без газа, которую нужно лить напором. «Можно сделать слабый солевой раствор — 1 чайная ложка на литр воды. Допустимо обработать края раны мыльной пеной, но не заливать ее внутрь», — предупредила Ермолаева.
Особое предостережение касается спирта, водки и одеколона: они вызывают ожог тканей и замедляют заживление, поэтому их можно наносить только на края раны, но не вглубь.
Даже если кажется, что все прошло благополучно, есть неочевидные симптомы, указывающие на возможные осложнения. Среди тревожных сигналов — нарастающая пульсирующая боль спустя несколько часов, чувство инородного тела или «песка» под кожей при ходьбе (признаки остаточного осколка или воспаления), острая боль при касании кожи (возможное повреждение нерва), онемение пальца или ощущение «ватной» ступни (признак травмы глубоких нервов или сухожилий), красные полосы, поднимающиеся от раны (распространение инфекции), а также повышение температуры тела. «При любом из этих признаков необходима срочная консультация хирурга», — резюмировала врач.