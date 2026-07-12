Иран начал серию ударов по объектам Соединенных Штатов

11 июля агентство Fars, ссылаясь на источник, сообщило, что Иран не просил США возобновить переговоры и не собирается вступать в них, пока Америка не изменит свою позицию. Тегеран настаивает на том, что Штаты должны создать специальную рабочую группу по Ливану, которая прекратила бы войну и содействовала выводу войск.