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Иран начал серию ударов по объектам Соединенных Штатов

Иранские власти начали серию ударов по целям Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил телеканал Press TV.

Иранские власти начали серию ударов по целям Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил телеканал Press TV.

— Иран начал серию ударов по целям США в регионе, — сказано в Telegram-канале Press TV.

Подробностей о целях ударов и последствиях не приводится.

Ранее Центральное командование ВС Соединенных Штатов объявило об ударах по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В городах Конарек, Сирик, Ассалуйе, Бендер-Аббас и Чахбехар на юге исламской республики, а также на острове Кешм прогремели взрывы.

До этого КСИР сообщил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства Соединенных Штатов Америки в регионе. Также военные уточнили, что иранским силам пришлось нанести удар по судну, которое пыталось пройти через пролив по неразрешенному маршруту с выключенными системами, чтобы остановить его.

11 июля агентство Fars, ссылаясь на источник, сообщило, что Иран не просил США возобновить переговоры и не собирается вступать в них, пока Америка не изменит свою позицию. Тегеран настаивает на том, что Штаты должны создать специальную рабочую группу по Ливану, которая прекратила бы войну и содействовала выводу войск.

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