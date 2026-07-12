Эколог объяснил, чем опасны вязовые клопы, атаковавшие жилье россиян

На нашествие вязовых клопов пожаловались жители Ростова-на-Дону, Батайска и Новочеркасска. Горожане сообщили, что насекомые проникают через малейшие щели, облепляют стены, мебель и вещи.
В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН им. Патриса Лумумбы Владимир Пинаев ответил на самый важный вопрос о том, насколько опасны клопы для людей и домашних питомцев.
Эксперт объяснил, что вязовый, или ильмовый клоп (лат. Arocatus longiceps или Arocatus melanocephalus) может достигать от 5,5 до 7,5 мм. Насекомое имеет характерную чёрно-коричневую окраску с красно-коричневыми полосами и треугольниками на крыльях.
«Питаются эти насекомые исключительно соком растений, преимущественно вязов, карагачей и других лиственных деревьев. В дома они залетают не в поисках пищи, а спасаясь от тридцатиградусной жары. Ближе к осени возможно повторное “нашествие”, когда они будут искать теплое место для зимовки. Вязовые клопы абсолютно безопасны для человека, они не могут его укусить, не ядовиты и не переносят какие-либо инфекционные заболевания, а аллергия на них маловероятна», — сказал Пинаев.
Однако, по словам собеседника издания, вязовые клопы могут доставить определенные неприятности.
«Единственная неприятность связана с защитным механизмом клопов: при раздавливании они выделяют секрет с резким неприятным запахом и оставляют трудновыводимые жёлто-бурые пятна на одежде, обоях и мебели», — подытожил он.