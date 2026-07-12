Эколог объяснил, чем опасны вязовые клопы, атаковавшие жилье россиян

«Питаются эти насекомые исключительно соком растений, преимущественно вязов, карагачей и других лиственных деревьев. В дома они залетают не в поисках пищи, а спасаясь от тридцатиградусной жары. Ближе к осени возможно повторное “нашествие”, когда они будут искать теплое место для зимовки. Вязовые клопы абсолютно безопасны для человека, они не могут его укусить, не ядовиты и не переносят какие-либо инфекционные заболевания, а аллергия на них маловероятна», — сказал Пинаев.