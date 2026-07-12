В Вашингтоне осушили Зеркальный пруд у Мемориала Линкольна

Зеркальный пруд является одной из знаковых достопримечательностей американской столицы. Именно здесь в 1963 году общественный деятель Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта». Также на этом месте снималась сцена из фильма «Форрест Гамп», где главный герой встречает свою возлюбленную Дженни во время антивоенного митинга.