В Вашингтоне осушили Зеркальный пруд у Мемориала Линкольна

В центре Вашингтона в очередной раз осушили Зеркальный пруд у Мемориала Линкольна в рамках нового этапа ремонтных работ, инициированных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание The Hill.
В апреле Трамп анонсировал планы по реконструкции водоема, расположенного между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна. Предполагалось, что новое покрытие будет выполнено в синем цвете, соответствующем оттенку американского флага, и вода также приобретет этот цвет. Однако вскоре после завершения первоначальных работ вода позеленела, что потребовало проведения дополнительных мероприятий. Стоимость реконструкции американские СМИ оценили в 16 миллионов долларов.
После того как президент США заявил о порче нового покрытия на дне водоема неустановленными лицами, вдоль пруда установили системы видеонаблюдения и возвели двухметровый забор. По словам Трампа, злоумышленники прорезали на поверхности бассейна борозду длиной более 90 метров и добавили туда агрессивные химикаты.
Зеркальный пруд является одной из знаковых достопримечательностей американской столицы. Именно здесь в 1963 году общественный деятель Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта». Также на этом месте снималась сцена из фильма «Форрест Гамп», где главный герой встречает свою возлюбленную Дженни во время антивоенного митинга.
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