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Иран нанёс серию ответных ударов по объектам США на Ближнем Востоке

Иран атаковал объекты Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, речь идёт об ответном ударе после атаки США, информирует Press TV.

Источник: Аргументы и факты

Иран атаковал объекты Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, информирует Press TV.

По данным телеканала, речь идёт об ответных ударах.

«Иран начал серию ударов по целям США в регионе», — говорится в сообщении.

Напомним, в городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик, Чахбехар и на острове Кешм прогремели взрывы.

Центральное командование ВС Соединённых Штатов объявило об ударах по территории после блокировки Ормузского пролива со стороны Корпуса стражей исламской революции. В КСИР заявили о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США.

По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

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