В Эстонии произошел блэкаут, более восьми тысяч домов остались без света

Более восьми тысяч домохозяйств в Эстонии остались без электроснабжения из-за шторма. Об этом сообщает ERR со ссылкой на оператора распределительных сетей Elektrilevi.
«В субботу Эстонию накрыл шторм, в результате которого, согласно карте Elektrilevi, перебои с электричеством затронули более 8 тысяч домохозяйств», — говорится в материале.
По данным компании, наиболее серьезные перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в северо-восточных и юго-восточных районах страны. При этом синоптики предупреждают, что шторм продолжает движение и в ближайшее время может затронуть другие регионы Эстонии.
Ранее KP.RU сообщал, что более 1,3 тысячи домохозяйств в Берлине остались без электроснабжения. Свет отключили из-за перебоев в работе энергосети. Сбои затронули районы Штеглиц-Целендорф и Темпельхоф-Шёнеберг.