Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Эстонии произошел блэкаут, более восьми тысяч домов остались без света

Шторм оставил без света тысячи домов на северо-востоке и юго-востоке Эстонии.

Источник: Комсомольская правда

Более восьми тысяч домохозяйств в Эстонии остались без электроснабжения из-за шторма. Об этом сообщает ERR со ссылкой на оператора распределительных сетей Elektrilevi.

«В субботу Эстонию накрыл шторм, в результате которого, согласно карте Elektrilevi, перебои с электричеством затронули более 8 тысяч домохозяйств», — говорится в материале.

По данным компании, наиболее серьезные перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в северо-восточных и юго-восточных районах страны. При этом синоптики предупреждают, что шторм продолжает движение и в ближайшее время может затронуть другие регионы Эстонии.

Ранее KP.RU сообщал, что более 1,3 тысячи домохозяйств в Берлине остались без электроснабжения. Свет отключили из-за перебоев в работе энергосети. Сбои затронули районы Штеглиц-Целендорф и Темпельхоф-Шёнеберг.