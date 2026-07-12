Хабаровчан бесплатно научат рисовать в новом художественном клубе

В Хабаровске в центре работы с населением «Доверие» откроется новый бесплатный клуб изобразительного искусства. Посещать занятия смогут горожане в возрасте 50 лет и старше, сообщили в городской администрации.
Клуб рассчитан не только на тех, кто уже умеет рисовать, но и на новичков. Организаторы подчёркивают: прийти можно даже без опыта, если раньше человек никогда не держал кисть в руках.
На занятиях участникам расскажут, как выбирать бумагу, карандаши и краски, объяснят базовые приёмы рисунка и помогут создать первые работы. Такой формат должен стать не просто творческим кружком, а спокойным местом для общения, отдыха и новых увлечений.
Готовые рисунки хабаровчане смогут оставить себе, подарить близким или использовать для украшения дома. Занятия будет вести художник-преподаватель.
Клуб начнёт работу в августе. Уроки будут проходить по вторникам и четвергам в 11:00 в центре «Доверие» на улице Аксёнова, 28. Записаться и узнать подробности можно по телефону 53−56−08, контактное лицо — Анна Евгеньевна.