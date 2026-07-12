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«Моя любовь»: певица Анна Плетнева опубликовала фото 23-летней дочери

Певица Анна Плетнева опубликовала в соцсети фото своей дочери, которая стала ученым.

Певица Анна Плетнева опубликовала в соцсети фото своей дочери, которая стала ученым.

23-летняя Варвара Сырова позировала в платье с глубоким декольте на отдыхе за границей.

— Моя любовь. Красавица, — подписала снимок артистка.

Она рассказывала, что ее дочь училась во Франции и была лучшей в классе по физике и химии. По признанию Плетневой, наследница с детства мечтала о медицине, а в подростковом возрасте решила стать ветеринаром и уверенно шла к реализации своей цели. Звезда отмечала, что вся семья очень гордится ее успехами.

Певица родила первенца в 25 лет от мужчины, о котором предпочитает не рассказывать. Варвара отказалась от фамилии отца и взяла фамилию отчима предпринимателя Кирилла Сырова. Младшие дети, дочь Мария и сын Кирилла, появились на свет в браке Плетневой с Сыровым, который стал ее вторым супругом.

Актер Алексей Чадов отдыхает с семьей в Турции. Он снялся с дочерью на пляже и опубликовал фото на своей странице в социальной сети. Девочку зовут Айя, недавно ей исполнилось два года.

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