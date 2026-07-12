«Моя любовь»: певица Анна Плетнева опубликовала фото 23-летней дочери

Она рассказывала, что ее дочь училась во Франции и была лучшей в классе по физике и химии. По признанию Плетневой, наследница с детства мечтала о медицине, а в подростковом возрасте решила стать ветеринаром и уверенно шла к реализации своей цели. Звезда отмечала, что вся семья очень гордится ее успехами.