Эколог предупредил о «комариной буре» в Московском регионе

Сообщения о надвигающейся «комариной буре» заставили насторожиться жителей Московской области. С чем связано это явление, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал старший преподаватель Департамента рационального природопользования Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Ярослав Лебедев.
«Под “бурей”, скорее всего, следует понимать увеличение численности кровососущих, и, если учитывать сложившуюся череду циклонов (осадки и облачность способствуют сохранению тепла в приповерхностном слое воздуха) и антициклонов (способствуют нагреву поверхности днём), — может наблюдаться увеличение численности отдельных видов комаров», — объяснил эксперт.
Идеальной средой для размножения комаров является сочетание тепла и стоячей воды, поэтому интенсивные дожди и достаточно высокая температура в Московской области могут привести к росту числа кровососущих насекомых.