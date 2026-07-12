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МО РФ: военные отразили массированную атаку БПЛА в Запорожской области

Российские военные отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов украинских войск в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли подразделения воздушного прикрытия российской группировки войск «Восток».

«Расчёты воздушного прикрытия последовательно ликвидировали воздушные цели на подлёте к позициям подразделений группировки “Восток”, не позволив противнику провести разведку и нанести удары по передовым позициям подразделений», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что украинские войска задействовали разведывательные беспилотные летательные аппараты, ударные беспилотники самолётного типа и тяжёлые гексакоптеры.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.

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