МО РФ: военные отразили массированную атаку БПЛА в Запорожской области

Российские военные отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли подразделения воздушного прикрытия российской группировки войск «Восток».
«Расчёты воздушного прикрытия последовательно ликвидировали воздушные цели на подлёте к позициям подразделений группировки “Восток”, не позволив противнику провести разведку и нанести удары по передовым позициям подразделений», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что украинские войска задействовали разведывательные беспилотные летательные аппараты, ударные беспилотники самолётного типа и тяжёлые гексакоптеры.
Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.