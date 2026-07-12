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Россиянам объяснили, почему дети начинают выбирать сладости необычной формы

Минпросвещения: желание детей есть мармелад в виде червей неадекватно.

Источник: Комсомольская правда

Желание детей есть мармелад в виде червяков или крови неадекватно с точки зрения психоневролога. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения России.

По данным ведомства, некоторые желания ребенка, сформированные под воздействием интернет-роликов и рекламы, вызывают обеспокоенность специалистов.

«Нельзя назвать с точки зрения психоневролога адекватным желание ребенка отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других абсолютно неприемлемых образов», — говорится в документе.

В ведомстве добавили, что у детей в возрасте от 7 до 11 лет развивается теоретическое мышление, однако способность критически оценивать информацию из интернета еще остается недостаточно сформированной.

Ранее KP.RU сообщал, что 88% россиян назвали нужными ограничения социальных сетей для детей. Однако 11% опрошенных считаю, что запрет и возрастные ограничения — неверная мера. Запретный плод всегда сладок и дети найдут пользоваться запрещенкой.