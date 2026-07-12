Минск подчеркнул желание диалога с Прибалтикой: вот по какому вопросу

Минск рассчитывает на диалог со странами Прибалтики по вопросам прав человека. Об этом сообщила начальник главного управления многосторонней дипломатии белорусского МИД Ирина Величко.
«…К сожалению, даже контакты, которые вроде бы могли бы состояться с белорусской стороной, выстраиваются таким образом, чтобы у Беларуси не было ни малейшего шанса пойти на контакт», — сказала она для РИА Новости.
Однако, по ее словам, сегодня Минск не может добиться полноценных контактов с западными соседями — странами Прибалтики, несмотря на попытки.
Величко добавила, что белорусская сторона не закрывала этот диалог и намерена его продолжать. При этом, по ее словам, международные организации не работают в должной мере.
Напомним, что главы МИД стран Балтии и Северной Европы заявили, что нормализация отношений с Минском невозможна, пока Белоруссия продолжает поддерживать дружественные связи с Россией.