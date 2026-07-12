Фасад Заполярного театра в Норильске планируют обновить к ноябрю 2026 года

Во время рабочего визита в Норильск губернатор Красноярского края Михаил Котюков проинспектировал ход реконструкции Норильского Заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского. Первый этап работ, включающий ремонт наружных стен и фасадной отделки, планируется завершить уже к ноябрю этого года. Второй этап — обновление нижнего уровня здания, замена витражей, дверных блоков и установка подъемника для маломобильных зрителей — запланирован на 2027 год. Параллельно с обновлением здания театра идет реконструкция Театральной площади. Проект предусматривает новую планировку проездов, монтаж современной системы освещения и видеонаблюдения, а также высадку более 400 кустарников, устойчивых к арктическому климату. Завершить обновление площади планируется в ноябре. Мы видим, что реконструкция театра и благоустройство территории синхронизированы. Это правильный комплексный подход. Театральная площадь — еще один знаковый объект, который изменит облик города, — отметил Михаил Котюков.