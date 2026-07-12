Три женщины перевернулись на сапах в Красноярском крае

За минувшие сутки в Красноярском крае зарегистрировали два происшествия на воде. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Первый инцидент произошел на реке Кан в районе деревни Ашкаул Канского округа. Три женщины катались на сапах, однако перевернулись и оказались в воде. На помощь им пришли сотрудники Управления по делам ГО и ЧС администрации Канского округа. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Еще одно происшествие произошло в деревне Барабаново Емельяновского округа. На реке Енисей очевидцы обнаружили тело мужчины. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Спасатели напоминают: во время отдыха у воды важно соблюдать меры безопасности, не купаться в необорудованных местах и использовать спасательные жилеты при катании на сапах и других плавсредствах. Особое внимание следует уделять безопасности детей — их нельзя оставлять у воды без присмотра.
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