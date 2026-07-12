В Хабаровске владелица лодки добилась компенсации от владельца катера

Истец представила доказательства того, что помимо физических травм она испытала значительные нравственные страдания: у неё развились стресс и панические атаки, появилась боязнь воды. Факт психологических последствий подтверждён заключениями лечащего психолога. Первоначально заявленная сумма компенсации составляла 1 000 000 рублей; ответчик считал её завышенной и предлагал выплатить 50 000 рублей. Суд, оценив все обстоятельства, частично удовлетворил требования истца: с ответчика взыскано 400 000 рублей компенсации морального вреда и 3 000 рублей судебных расходов. На данный момент решение не вступило в законную силу.