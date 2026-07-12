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В Москве прогнозируют облачную погоду и до 23 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

Источник: Getty Images For Unsplash+

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Облачная погода, дождь и местами гроза, а также до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в Москве составит от плюс 21 до плюс 23 градусов, в ночь на понедельник — до плюс 16 градусов.

Ветер северный, 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от плюс 19 до плюс 24 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.