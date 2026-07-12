Накопительные пенсии россиян с 1 августа 2026 года вырастут на 17,3 процента

Социальный фонд РФ с 1 августа проведет перерасчет накопительных пенсий. Выплаты увеличатся на 17,3 процента. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
— В этом году повышение накопительных пенсий будет осуществлено на 17,3 процента. Это более чем в три раза превышает уровень инфляции, — цитирует его РИА Новости.
По словам эксперта, перерасчет произведут автоматически, подавать заявления пенсионерам не нужно. Он уточнил, что пенсионные накопления можно получить в виде накопительной пенсии, срочной выплаты или единовременно.
Пенсионные накопления формируются за счет взносов работодателей, которые они отчисляли за сотрудников до 2014 года, за счет добровольных перечислений граждан с государственным софинансированием, средств маткапитала и инвестиционного дохода, сказано в статье.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил, что пенсионерам, достигшим возраста 70 лет, могут назначить допвыплату в размере трех-четырех значений минимального размера оплаты труда.