В Дохе прогремели взрывы

В столице Катара Дохе были прогремели взрывы, которые, предположительно, связаны с работой систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Министерство внутренних дел Катара повысило уровень угрозы безопасности в стране. Ведомство призвало жителей оставаться в помещениях и соблюдать меры предосторожности.
По данным Минобороны ОАЭ, силы противовоздушной обороны страны начали отражать ракетные и беспилотные атаки, которые были осуществлены со стороны Ирана.
Ранее KP.RU сообщал, что КСИР закрыл Ормузский пролив до прекращения вмешательства США в ситуацию в Иране. Позже вооруженные силы США нанесли удары по иранским объектам в районе акватории.
Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.Читать дальше