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В Дохе прогремели взрывы

Силы ПВО отражают атаки ракет и дронов в ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

В столице Катара Дохе были прогремели взрывы, которые, предположительно, связаны с работой систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Министерство внутренних дел Катара повысило уровень угрозы безопасности в стране. Ведомство призвало жителей оставаться в помещениях и соблюдать меры предосторожности.

В Бахрейне также сработали сирены воздушной тревоги, после чего власти призвали жителей укрыться в безопасных местах. МВД рекомендовало гражданам не покидать укрытия до устранения угрозы.

По данным Минобороны ОАЭ, силы противовоздушной обороны страны начали отражать ракетные и беспилотные атаки, которые были осуществлены со стороны Ирана.

Ранее KP.RU сообщал, что КСИР закрыл Ормузский пролив до прекращения вмешательства США в ситуацию в Иране. Позже вооруженные силы США нанесли удары по иранским объектам в районе акватории.

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