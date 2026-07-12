Ушел из жизни известный казахстанский писатель и журналист

«Не только как журналист, но и как поэт и прозаик, он оставил свой след в казахской литературе. Его книги “Жизнь — это караван”, “Правда о войне”, “Ты помнишь яркий образ” и другие высоко ценились читателями. Своими произведениями он внес значительный вклад в развитие национальной литературы и журналистики», — отметили в министерстве.