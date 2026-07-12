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Ушел из жизни известный казахстанский писатель и журналист

Министерство культуры и информации РК сообщило о смерти известного казахстанского журналиста и писателя Жумабека Табынбаева, передает NUR.KZ.

Источник: Министерство культуры и информации РК

Минкультуры в своих соцсетях выразило соболезнования родным известного журналиста, поэта и прозаика, лауреата премии Союза журналистов Казахстана Жумабека Табынбаева.

Сообщается, что он начал свою карьеру в 1978 году и на протяжении многих лет занимал видные должности в региональных и республиканских изданиях.

«Не только как журналист, но и как поэт и прозаик, он оставил свой след в казахской литературе. Его книги “Жизнь — это караван”, “Правда о войне”, “Ты помнишь яркий образ” и другие высоко ценились читателями. Своими произведениями он внес значительный вклад в развитие национальной литературы и журналистики», — отметили в министерстве.