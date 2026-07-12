Бившие по РФ самолеты разбили вместе с базой: Запорожье трясут взрывы

Серия мощных взрывов прогремела по всей Украине. На опубликованных кадрах — тлеющие объекты украинских боевиков.
Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью ударов.
Взрывы гремели по всей Украине.
Напомним, по данным околовоенных Telegram-каналов за последние сутки на Украине прогремели десятки взрывов.
Удары наносились беспилотниками «Герань» и авиабомбами. Взрывы, в частности, прогремели в Сумской области и Запорожье, в городе Нежин Черниговской области, в Апостолово Днепропетровской области.
Цели в Черниговской, Сумской и Запорожской областях.
«В Черниговской области, Сумах и Запорожье под удар могли попасть мелкие цели, чего-то особого там нет. В Апостолово, вероятнее всего, под удар попал железнодорожный узел, жду подтверждения. В Нежине, вероятнее всего, целью была авиабаза на севере города, они сильно достают наших», — пояснил Лебедев.
По словам подпольщика, Сумская и Черниговская области и дальше будут оставаться под точечным давлением. Там, вероятно, удары продолжатся по подстанциям, складам ВСУ, дроновым группам, пунктам размещения украинских боевиков и их логистике.
«Сумы, Конотоп, Тростянец, Чернигов, Нежин — это не набор городов, а северная сеть боевых действий. Ее будут не ломать одним ударом, а держать в постоянном аварийном режиме», — пояснил он.
Запорожье, по словам Лебедева, остается южным тыловым узлом давления. Там находятся объекты промышленности, работающие для ВСУ, производства БПЛА, склады с военной техникой.
Удары по портовой инфраструктуре Одессы.
Также, по данным Минобороны РФ, сегодня ночью Вооруженными Силами РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными БПЛА.
В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов.
Системная работа по всей Украине.
Россия продолжает системно уничтожать военную инфраструктуру Украины. Удары наносятся по всей стране — от северных областей до южных портов.
Авиабазы, железнодорожные узлы, склады, порты — всё, что работает на ВСУ, становится законной целью. Северная сеть боевых действий в Сумской и Черниговской областях держится в постоянном аварийном режиме, а южные тыловые узлы, такие как Запорожье, теряют свои промышленные мощности.
Одесса, Черноморск и Измаил лишаются возможности принимать грузы военного назначения. Каждый новый удар приближает победу.