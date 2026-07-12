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Восемь свадеб в один день сыграли на «МИРе Сибири»

Это случилось 11 июля в Шушенском.

Источник: Комсомольская правда

Фестиваль «МИР Сибири» в Шушенском поженил восемь пар. Об этом рассказали в соцсетях организаторы международного мероприятия.

Любовь под звуки этно-музыки! Восемь «да» прозвучало на фестивале «МИР Сибири» 11 июля.

Молодожены признались: мечтали, чтобы их свадьба была пропитана духом русской культуры и традиций, ведь это день, который запоминается навсегда.

Тысячи зрителей стали не просто гостями, а свидетелями того, как рождаются новые семьи в самом сердце фестиваля.

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Главный приз «МИРа Сибири» весит три килограмма: в Шушенском проходит XXII этномузыкальный фестиваль.

Одно из главных культурных событий Красноярского края — международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» — открылся в поселке Шушенском 9 июля. Он продлится четыре дня (подробнее).