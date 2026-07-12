В Комсомольске-на-Амуре автобусным маршрутам № 8 и 12 найдут новых перевозчиков

В Комсомольске-на-Амуре ищут новых перевозчиков для автобусных маршрутов № 8 и 12. Соответствующий конкурс объявила администрация города. Свидетельства действующих компаний — ООО «Логопарк-ДВ» и ООО «ППК» — закончатся в октябре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как сообщили в мэрии города, заявления о прекращении действия свидетельств поступили от действующих перевозчиков, которые на данный момент отвечают за общественный транспорт на маршрутах № 8 «ул. Уральская — 66 квартал» и № 12 «Хладокомбинат — Набережная».
— Чтобы не допустить прекращения пассажирских перевозок на указанных маршрутах, отделом транспорта администрации города будут организованы конкурсные процедуры с целью определения новых перевозчиков, — подчеркнули в администрации Города юности.
Напомним, что в Хабаровском крае осуществление движения автобусов № 26 «Дворец профсоюзов — село Тополево» будет прекращено, а маршрут передадут в межмуниципальное ведомство. Как подчеркнули в администрации краевой столицы, муниципальные маршруты не могут выходить за пределы территории городского округа.