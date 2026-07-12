В Комсомольске-на-Амуре автобусным маршрутам № 8 и 12 найдут новых перевозчиков

Напомним, что в Хабаровском крае осуществление движения автобусов № 26 «Дворец профсоюзов — село Тополево» будет прекращено, а маршрут передадут в межмуниципальное ведомство. Как подчеркнули в администрации краевой столицы, муниципальные маршруты не могут выходить за пределы территории городского округа.