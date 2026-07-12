Иран начал удары по американским объектам на Ближнем Востоке

Иран начал серию атак по американским объектам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал Press TV.
«Иран начал серию ударов по целям США в регионе», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.
Ранее системы противовоздушной обороны ОАЭ приступили к отражению ракетных и беспилотных атак. По данным Минобороны страны, удары осуществляются с территории Ирана.
В Дохе произошла серия взрывов. В Бахрейне были запущены сирены воздушной тревоги. Гражданам рекомендовали немедленно укрыться в безопасных местах не покидать убежища до устранении угрозы.
Как писал KP.RU, звуки взрывов были слышны в нескольких городах Ирана. КСИР проинформировал о приведении в действие средств ПВО. В Бушере, Ассаллуйе и Бендер-Аббасе были зафиксированы взрывы.