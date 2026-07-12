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Иран начал удары по американским объектам на Ближнем Востоке

Военные Ирана атакуют объекты США в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Иран начал серию атак по американским объектам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал Press TV.

«Иран начал серию ударов по целям США в регионе», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Ранее системы противовоздушной обороны ОАЭ приступили к отражению ракетных и беспилотных атак. По данным Минобороны страны, удары осуществляются с территории Ирана.

В Дохе произошла серия взрывов. В Бахрейне были запущены сирены воздушной тревоги. Гражданам рекомендовали немедленно укрыться в безопасных местах не покидать убежища до устранении угрозы.

Как писал KP.RU, звуки взрывов были слышны в нескольких городах Ирана. КСИР проинформировал о приведении в действие средств ПВО. В Бушере, Ассаллуйе и Бендер-Аббасе были зафиксированы взрывы.

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