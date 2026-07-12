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Стало известно количество пострадавших от тайваньского тайфуна «Бави»

Больше 110 человек пострадали от тайфуна «Бави» на Тайване.

Источник: Комсомольская правда

Число пострадавших из-за мощного тайфуна «Бави» достигло 113 человек. Травмы в основном получены в результате падений со скутеров и мотоциклов на мокрой дороге. Об этом сообщает Центр по борьбе с чрезвычайными ситуациями (CEOC) Тайваня.

По его данным, сообщений о погибших или получивших тяжелые травмы пока не поступало. Ранее портал Focus Taiwan сообщал о 87 пострадавших.

«Бави» обрушился на Тайвань 11 июля. В 45 районах был объявлен наивысший уровень опасности оползней и селевых потоков. Власти эвакуировали более 14 тыс. человек из опасных зон. Электроснабжение нарушено в более чем 234 тыс. домохозяйствах, однако к утру 12 июля его удалось восстановить в большинстве районов.

Напомним, что 24 июня в Венесуэле произошло землетрясение. В результате стихийного действия ранения получили 16 740 человек, 17 907 остались без жилья. Полностью были уничтожены 190 строений, еще 856 получили серьезные повреждения.

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