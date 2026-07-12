Стало известно количество пострадавших от тайваньского тайфуна «Бави»

«Бави» обрушился на Тайвань 11 июля. В 45 районах был объявлен наивысший уровень опасности оползней и селевых потоков. Власти эвакуировали более 14 тыс. человек из опасных зон. Электроснабжение нарушено в более чем 234 тыс. домохозяйствах, однако к утру 12 июля его удалось восстановить в большинстве районов.