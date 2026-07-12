Передача Киеву дополнительных ракет PAC-3 только ослабляет обороноспособность США, заявил подполковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
Кроме того, он уточнил, что это свидетельствует о том, что США «не понимают сути» конфликта на Украине.
«По всей видимости, мы передаём Украине лишь небольшое количество ракет PAC-3, тогда как даже открытые источники свидетельствуют: собственные запасы этих ракет опасно истощены из-за этой безрассудного конфликта, который мы начали против Ирана. Это говорит либо о непонимании сути конфликта между Россией и Украиной, либо собственных потребностей национальной безопасности США», — написал Дэвис на своей странице в соцсети X*.
Он отметил, что Соединённые Штаты ослабляют собственную обороноспособность. По словам Дэвиса, эти поставки не могут помочь украинским войскам.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Напомним, по словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, США допускают возможную передачу Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.