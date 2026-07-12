Дэвис: передача ракет Украине ослабляет обороноспособность США

«По всей видимости, мы передаём Украине лишь небольшое количество ракет PAC-3, тогда как даже открытые источники свидетельствуют: собственные запасы этих ракет опасно истощены из-за этой безрассудного конфликта, который мы начали против Ирана. Это говорит либо о непонимании сути конфликта между Россией и Украиной, либо собственных потребностей национальной безопасности США», — написал Дэвис на своей странице в соцсети X*.