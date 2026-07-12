НАТО в панике, Киев в агонии: завод супердронов разнесли в щепки за минуты

«Завод был замаскирован под гражданское производство фанеры и мебели, а на самом деле он был военным. После точного попадания он больше выпускать продукцию для армии не будет», — подчеркнул Матвийчук. Таким образом, удар по «Фанплиту» лишил ВСУ не только готовых дронов, но и производственных мощностей, на которых могли бы собираться новые беспилотники.