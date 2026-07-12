Минувшей ночью Киев сотрясли мощные взрывы. Российские войска нанесли удары по двум предприятиям ВПК, где собирали и выпускали беспилотники большой дальности. Военные эксперты Анатолий Матвийчук и Юрий Кнутов в эксклюзивных комментариях aif.ru оценили результаты спецоперации.
Ночной удар по Киеву: что известно.
Пророссийское подполье сообщило о мощных прилётах в столице Украины минувшей ночью. Удары были нанесены высокоточными ракетами «Искандер-М» и зенитно-ракетными комплексами С-400, что обеспечило гарантированное поражение объектов.
В Минобороны РФ уточнили, что целями ударов стали два предприятия военно-промышленного комплекса, которые занимались производством беспилотников большой дальности.
«Сегодня ночью был нанесён массированный удар именно по столице Украины Киеву. Уничтожен завод “Фанплит”, где собирали и хранили беспилотники FP-2 с дальностью полёта до 200 км и их комплектующие. Дроны считаются украинскими, по факту они английские», — пояснил в эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Фаер поинт» под видом фанеры: как работала маскировка.
Особое внимание Матвийчук обратил на то, как тщательно киевский режим маскировал военное производство под гражданское. Завод «Фанплит» был зарегистрирован как предприятие по выпуску фанеры и мебели — абсолютно мирная продукция, не вызывающая подозрений. Однако на самом деле там собирали и хранили беспилотники FP-2, которые украинская сторона выдавала за свои, но на деле они являются английской разработкой.
«Завод был замаскирован под гражданское производство фанеры и мебели, а на самом деле он был военным. После точного попадания он больше выпускать продукцию для армии не будет», — подчеркнул Матвийчук. Таким образом, удар по «Фанплиту» лишил ВСУ не только готовых дронов, но и производственных мощностей, на которых могли бы собираться новые беспилотники.
Удары по смежным предприятиям: «Аэродрон» и другие.
Помимо «Фанплита», удары были нанесены по близлежащим заводам, которые также работали на украинский ВПК. Речь идёт о предприятии «Аэродрон», производившем тяжёлые беспилотники высокой грузоподъёмности и большой дальности моделей E-300 Enterprise и D-80 Discovery. Эти аппараты активно используются ВСУ для разведки и корректировки огня в глубине российской обороны.
«Были нанесены удары по близлежащим заводам, которые выпускали комплектующие для беспилотников и баллистических ракет», — уточнил Матвийчук. Это означает, что под удар попала не одна производственная площадка, а целая цепочка предприятий, обеспечивающих украинскую армию ударными беспилотниками и ракетными компонентами.
Почему «Фанплит» был важнейшей целью.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов также оценил значение уничтоженного предприятия. По его словам, завод «Фанплит» имел для ВСУ гораздо большее значение, чем могло показаться на первый взгляд. «Это предприятие было очень важной целью, хотя сами комплектующие для беспилотников, как правило, изготавливаются за рубежом. Важно, что дроны “Фаер Поинт” имеют дальность полета до 3400 км, это сопоставимо с баллистической ракетой средней дальности», — объяснил Кнутов.
Беспилотники «Фаер Поинт» являются угрозой для мирных российских регионов на всей европейской части страны. Именно поэтому уничтожение производственной базы для таких дронов является критически важной задачей для российских военных.
Единый производственный цикл: от дронов до баллистических ракет.
Кнутов обратил внимание на то, что предприятия, подобные «Фанплиту», не ограничиваются выпуском беспилотников. На них также собирают крылатые ракеты и разрабатывают баллистическое оружие.
«Кроме того, на предприятиях, где производят “Фаер поинт”, собирают крылатые ракеты. Производитель сейчас также занят разработкой баллистической ракеты с дальностью 850 километров и боевой частью 800 килограмм, которой Киев уже угрожал крупным российским городам», — подчеркнул эксперт.
Таким образом, удар по «Фанплиту» и «Аэродрону» — это удар по всей цепочке украинской ракетной программы, включая попытки Киева создать собственное баллистическое оружие для угрозы российским городам. Уничтожив эти заводы, российские войска сорвали не только текущие поставки дронов, но и перспективные разработки.
Демилитаризация Украины: системная работа.
Юрий Кнутов подчеркнул, что значение этой операции выходит далеко за рамки простого уничтожения склада или цеха. «Когда мы работаем по предприятиям “Фаер поинт”, мы тем самым предотвращаем удары по территории нашей страны, по объектам мирной гражданской инфраструктуры и наносим достаточно серьёзный ущерб противнику», — сказал он.
Анатолий Матвийчук в своём комментарии подвёл итог, подчеркнув, что такие удары являются частью системной работы по демилитаризации Украины. «Таким образом решается проблема демилитаризации Украины. Удары по военному производству лишают противника способности производить вооружение», — резюмировал он.
Эти слова находят подтверждение в недавних действиях российских войск. Удары по предприятиям ВПК стали регулярными. Уничтожаются не только склады боеприпасов и топливные базы, но и сами производственные мощности, где создаётся оружие. Это лишает украинскую армию возможности восполнять потери и наращивать потенциал для дальних ударов.