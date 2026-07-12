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В Хабаровске восстановлен проезд на трассе у Красной Речки

На участке автодороги «Обход посёлка Красная Речка — село Казакевичево» возобновлено движение транспорта.

Источник: Комсомольская правда

На участке автодороги «Обход посёлка Красная Речка — село Казакевичево» возобновлено движение транспорта. За 10 часов дорожные службы выполнили значительный объём работ: смонтировали семь водопропускных труб, отсыпали около 1 тысячи кубометров скального грунта, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В данный момент на участке действует реверсивное движение. После нормализации транспортной ситуации специалисты приступят к дальнейшему укреплению дорожной одежды. Автобусный маршрут № 177 вернулся к стандартной схеме движения. Восстановление проезда осуществлялось в рамках ликвидации последствий стихии.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru