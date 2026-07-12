В Хабаровске восстановлен проезд на трассе у Красной Речки

В данный момент на участке действует реверсивное движение. После нормализации транспортной ситуации специалисты приступят к дальнейшему укреплению дорожной одежды. Автобусный маршрут № 177 вернулся к стандартной схеме движения. Восстановление проезда осуществлялось в рамках ликвидации последствий стихии.