В Новосибирске зафиксировали новый рекорд на гастрономическом фестивале

В Новосибирске проходит международный гастрономический фестиваль-форум «В Сибири — Есть!». В этом году мероприятие отмечает свое пятилетие. Праздник собрал жителей города и туристов, а также представителей ресторанной индустрии из разных стран, включая Китай, Францию, Саудовскую Аравию, Турцию и Таиланд. Об этом рассказал мэр Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.
Главным событием фестиваля стала установка нового гастрономического рекорда. Повара приготовили огромную порцию крапивника с судаком — объем старинного сибирского супа составил 500 литров. Этот результат зафиксировал ресторанный критик Олег Назаров.
Максим Кудрявцев отметил, что Новосибирск входит в десятку самых популярных туристических направлений России. Сейчас в городе активно развивают инфраструктуру, создают новые общественные пространства и событийные маршруты. Фестиваль стал важной частью программы по развитию города и привлечению путешественников.