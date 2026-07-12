В Новосибирске зафиксировали новый рекорд на гастрономическом фестивале

В Новосибирске проходит международный гастрономический фестиваль-форум «В Сибири — Есть!». В этом году мероприятие отмечает свое пятилетие. Праздник собрал жителей города и туристов, а также представителей ресторанной индустрии из разных стран, включая Китай, Францию, Саудовскую Аравию, Турцию и Таиланд. Об этом рассказал мэр Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.