В Хабаровском крае признали необоснованными 28 млрд рублей трат в сфере ЖКХ

— Если бы не было государственного регулирования тарифов, они были бы больше. Комитет по ценам и тарифам проводит экономически обоснованную экспертизу, чтобы выявить необоснованные затраты и исключить их из тарифа. Также мы разъясняем о необходимости установки и поверки приборов учета, чтобы не допустить рост платы, например по холодной воде, — сказала глава комитета по ценам и тарифам правительства края Алена Сидорова.