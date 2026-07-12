В Хабаровском крае признали необоснованными 28 млрд рублей трат в сфере ЖКХ

В рамках очередного заседания президиума правительства Хабаровского края из расходов ресурсоснабжающих организаций исключили 28 млрд рублей. Компании включили в отчет необоснованные закупки и завышенные траты. Как подчеркнул первый зампред краевого правительства Сергей Абрамов, данные суммы позволят избежать завышенных тарифов ЖКХ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ежегодно около 300 ресурсоснабжающих компаний направляют финансовые обоснования, которые ложатся в основу платежей за коммунальные блага. В этом году комитет по ценам и тарифам проверил их расчеты — принято 1271 тарифное решение, а суммы, признанные необоснованными, исключили.
— Проблема тарифного регулирования, особенно в ряде отраслей ощутима и социально чуткая. Более 80% вопросов, задаваемых жителями, связаны со сферой жилищно-коммунального хозяйства края, — отметил Сергей Абрамов.
В ходе заседания президиума напомнили, что в Хабаровском крае действует механизмы субсидирования. Например, в децентрализованных зонах энергоснабжения местные жители оплачивают лишь 20% от стоимости электроэнергии, остальное покрывают из краевого бюджета. Также для льготных категорий граждан предусмотрен перерасчет платы за ЖКХ.
— Если бы не было государственного регулирования тарифов, они были бы больше. Комитет по ценам и тарифам проводит экономически обоснованную экспертизу, чтобы выявить необоснованные затраты и исключить их из тарифа. Также мы разъясняем о необходимости установки и поверки приборов учета, чтобы не допустить рост платы, например по холодной воде, — сказала глава комитета по ценам и тарифам правительства края Алена Сидорова.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что с 1 сентября 2026 года в России жильцы многоквартирных домов смогут записаться на прием, отправить запрос или обращение в управляющую компанию через национальный мессенджер «Макс».