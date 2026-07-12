EPJ Quantum Technology: квантовые радары позволят выявлять объекты-невидимки

Квантовые системы визуализации представляют собой набор методов, которые позволяют обнаруживать цели за углом или вне зоны прямой видимости. В свою очередь, квантовые радары используют передаваемые и принимаемые сигналы, схожие с традиционной радиолокацией, но основанные на квантовых эффектах.