EPJ Quantum Technology: квантовые радары позволят выявлять объекты-невидимки

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Внедрение передовых квантовых систем визуализации и радаров даст вооруженным силам возможность обнаруживать объекты, которые невидимы для традиционных локаторов. Это выяснил ТАСС из статьи датских ученых Магнуса и Бенедикте Скоу в издании EPJ Quantum Technology.
В публикации, которая имеется в распоряжении агентства, датские ученые относят квантовые радары к технологиям, способным принести армиям абсолютно новые стратегические возможности. Предполагается, что системы будут использоваться в нестабильных условиях боевых действий или в космосе.
Квантовые системы визуализации представляют собой набор методов, которые позволяют обнаруживать цели за углом или вне зоны прямой видимости. В свою очередь, квантовые радары используют передаваемые и принимаемые сигналы, схожие с традиционной радиолокацией, но основанные на квантовых эффектах.
В исследовании подчеркивается, что подобные датчики проецируются для интеграции на спутниках в космосе или для выявления военной техники противника, использующей технологии радиолокационной малозаметности «стелс».