Лакомства в виде червей и крови: Минпросвещения назвало неприемлемые сладости для детей

«Отметим существующее негативное влияние контента на пищевой выбор ребёнка под влиянием рекламы или популярного контента. Так, нельзя назвать с точки зрения психоневролога адекватным желание ребёнка отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других абсолютно неприемлемых образов, продиктованных зарубежными видеороликами (например, в честь Хеллоуина и других подобных деструктивных явлений)», — уточняется в документе.