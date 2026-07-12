Россиянам рассказали, сколько сокращенных рабочих дней ждет их в 2027 году

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россиян в 2027 году при пятидневной рабочей неделе предварительно ждут четыре сокращенных рабочих дня перед праздниками. Об этом ТАСС рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
«Согласно проекту производственного календаря, на один час короче будут рабочие дни 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Отдельного внимания заслуживает 20 февраля. В 2027 году эта дата выпадает на субботу, однако по проекту она станет рабочей: выходной с этого дня планируется перенести на понедельник, 22 февраля, чтобы россияне могли отдохнуть три дня подряд — с 21 по 23 февраля», — отметила эксперт.
Сокращенные рабочие дни связаны с предстоящими праздниками: 20 февраля — перед Днем защитника Отечества (с учетом переноса), 30 апреля — перед Праздником весны и труда, 11 июня — перед Днем России, 3 ноября — перед Днем народного единства.
«Сокращенный рабочий день означает, что продолжительность работы уменьшается на один час. Это правило применяется к рабочим дням, которые непосредственно предшествуют нерабочим праздничным дням, а также учитывается при переносе выходных и рабочих дней», — подчеркнула Богданова-Шемраева.
Всего, согласно проекту производственного календаря, в 2027 году при пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 выходных и нерабочих праздничных дней, заключила эксперт.