Россиянам рассказали, сколько сокращенных рабочих дней ждет их в 2027 году

«Согласно проекту производственного календаря, на один час короче будут рабочие дни 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Отдельного внимания заслуживает 20 февраля. В 2027 году эта дата выпадает на субботу, однако по проекту она станет рабочей: выходной с этого дня планируется перенести на понедельник, 22 февраля, чтобы россияне могли отдохнуть три дня подряд — с 21 по 23 февраля», — отметила эксперт.