У Омска сбоит авиасообщение с тремя регионами

Более продолжительным ожиданием сегодня «отметился» маршрут Омск — Санкт-Петербург. Так, первый рейс по данному направлению откладывался на два часа, с 6:40 он «переехал» на 8:41. Во втором случае задержка, судя по всему, окажется еще более масштабной, достигнув двух с половиной часов (старт вместо намеченных 8:40 запланирован в 11:10).