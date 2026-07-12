У Омска сбоит авиасообщение с тремя регионами

По состоянию на 9:30 воскресенья, 12 июля 2026 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о задержках рейсов по трем направлениям.
Так, на полтора часа, до 6:45, откладывался вылет борта до Москвы. Еще один, более поздний рейс перенесли на 53 минуты, до 7:23.
Более продолжительным ожиданием сегодня «отметился» маршрут Омск — Санкт-Петербург. Так, первый рейс по данному направлению откладывался на два часа, с 6:40 он «переехал» на 8:41. Во втором случае задержка, судя по всему, окажется еще более масштабной, достигнув двух с половиной часов (старт вместо намеченных 8:40 запланирован в 11:10).
Третьим направлением со сбоем графика оказался Сочи. По данным онлайн-табло воздушной гавани, самолет отправился в пункт назначения с 65-минутным «опозданием» в 8:15.