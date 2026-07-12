Одесса пылает: ответ за Таганрог был мгновенным и жестким

Украинские дроны нанесли удар по находящимся в Таганрогском заливе кораблям, повредив четыре из них и убив одного человека. Ответ был практическим моментальным: прилеты зафиксированы в портах Одесской области, где уничтожена инфраструктура, связанная с ВСУ. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал о деталях атаки ВСУ и ответе ВС РФ.
Откуда стартовали дроны противника для атаки Таганрогского залива.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин проанализировал обстоятельства атаки ВСУ. По его словам, украинские беспилотники были запущены с ближайшей точки, приближённой к линии боевого соприкосновения.
«Тут речь может идти о подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР. Это Краматорск, Славянск. Может быть, могли использовать площадки в Харьковской области», — отметил эксперт.
Такая география пусков говорит о том, что ВСУ пытаются использовать любые доступные плацдармы для атак на российскую инфраструктуру, включая портовые города и прибрежные воды.
Мгновенный ответ: массированные удары по портам Одесской области.
В ту же ночь ВС РФ нанесли серию мощных ударов по портовой инфраструктуре Одесской области. Целями стали крупнейшие логистические узлы — порты «Измаил», «Черноморск» и «Южный». Эти объекты играют ключевую роль в снабжении ВСУ, через них проходит основной поток западного вооружения, поступающего из Румынии и других стран НАТО.
Василий Дандыкин подчеркнул, что ответ был практически моментальным.
«Мы нанесли массированные удары по портам от Измаила до Приморского, до Одессы, куда западные партнеры поставляют различное вооружение, в том числе беспилотные катера, дроны», — сказал он.
Измаил, Черноморск, Южный: почему эти порты стали целями.
Особое внимание в своём комментарии Дандыкин уделил значению этих портов как логистических узлов.
«Эти порты — крупные логистические узлы. “Измаил” принимает военные грузы, которые идут из Румынии — одного из основных хабов, снабжающих ВСУ вооружением. Удары наносились по складам с боеприпасами, оружием, дронами, ракетами», — объяснил эксперт.
Через порт Измаил, расположенный на границе с Румынией, на Украину поступает значительная часть военной помощи западных стран. Кроме того, эти порты использовались для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов, беспилотных катеров и ракет. Их уничтожение наносит серьёзный ущерб логистическим цепочкам ВСУ.
Детонация и столбы дыма: масштабы поражения.
О масштабах ударов свидетельствуют кадры, появившиеся в социальных сетях. Очевидцы сообщают о мощной детонации, которая продолжалась несколько часов. Столбы дыма и пламени поднимались на десятки метров, их было видно за несколько километров от портов.
Такая картина говорит о том, что удары пришлись по складам с боеприпасами и топливом. Уничтожение портовой инфраструктуры и складов с оружием решает сразу несколько задач. Во-первых, это лишает ВСУ текущих запасов боеприпасов, которые могли быть использованы на передовой и для ударов по мирным российским регионам. Во-вторых, это осложняет будущие поставки, поскольку повреждённые портовые мощности требуют времени на восстановление. В-третьих, это оказывает серьёзное психологическое давление на противника и его западных спонсоров.
Военные эксперты уверены, что российские войска продолжат наносить удары по портовой инфраструктуре, чтобы полностью перекрыть каналы снабжения ВСУ. Это часть системной стратегии, направленной на демилитаризацию Украины и лишение её возможности вести боевые действия.