Такая картина говорит о том, что удары пришлись по складам с боеприпасами и топливом. Уничтожение портовой инфраструктуры и складов с оружием решает сразу несколько задач. Во-первых, это лишает ВСУ текущих запасов боеприпасов, которые могли быть использованы на передовой и для ударов по мирным российским регионам. Во-вторых, это осложняет будущие поставки, поскольку повреждённые портовые мощности требуют времени на восстановление. В-третьих, это оказывает серьёзное психологическое давление на противника и его западных спонсоров.