В Черном море недалеко от Румынии уничтожили украинские морские дроны.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, почему украинские безэкипажные катера путаются в направлениях.
Напомним, врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что, кроме недавнего инцидента с подрывом беспилотника в порту Констанца, в Черном море были обнаружены и уничтожены еще пять морских дронов. Некоторые из них были со взрывчаткой.
Инцидент в румынском порту Констанца произошел в начале июня. Тогда украинский морской беспилотник «Сарган-3000» потерял управление, прошел по акватории гавани несколько километров и взорвался у одного из причалов.
Кассиопея вместо GPS: как навигация подводит ВСУ.
«Киевский режим переделал судостроительные заводы на Украине под производства военных дронов, таких как Magura и “Сарган-3000”. Российские ВС уничтожают не только цеха по производству этих дронов, которые находятся в Николаеве, дунайских портах — Рени и Измаил, но и системы навигации, которые используют украинские боевики. Эти системы не совершенны и часто дают сбой», — пояснил эксперт.
Иванников отметил, что российские военные настолько эффективно уничтожают места сборки дронов ВСУ, что украинским боевикам приходится их настраивать по созвездию Кассиопеи.
«Созвездие Кассиопеи традиционно используется боевиками ВСУ для навигационного ориентирования визуально или с помощью астрокомпаса, чтобы найти Полярную звезду и определить точное географическое направление на север. Метод этот не совершенен и приводит к сбоям в навигации, по этой причине БЭКи попадают на территорию стран НАТО», — добавил специалист.
«Кассиопея-А» (Cas A) — это остаток сверхновой, то есть то, что осталось после мощного взрыва звезды. Он находится в созвездии Кассиопеи и очень ярко «светит» в радиодиапазоне — поэтому считается одним из самых мощных радиоисточников на небе.
Однако этот метод несколько устарел и является несовершенным. Украинские боевики используют его за неимением других.
Дроны над Европой: почему НАТО молчит.
В то же время в страны НАТО продолжают лететь и украинские БПЛА. Они взрываются в полях, нарушают воздушное пространство государств альянса. Но реакция Запада остаётся парадоксальной: вместо жёстких санкций или хотя бы официальных нот протеста — тишина.
Лидеры европейских стран закрывают глаза на нарушения воздушного пространства, на риск для своих граждан, на реальные разрушения. И этот поток дронов, судя по всему, не прекратится, пока не случится катастрофа.
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, когда у Европы закончится терпение и почему Украина чувствует себя безнаказанной.
Латвия и Молдавия: два инцидента за сутки.
Два инцидента с дронами ВСУ произошли в течение 8 июня в Европе. В Латвии авиация НАТО сбила украинский дрон в небе над селом Роговка. Незадолго до этого жители Лудзенского и Резекненского краёв получили «оранжевое» предупреждение об угрозе в воздушном пространстве.
Этой же ночью беспилотник пересек границу Молдавии и взорвался в поле возле села Лопатна. Спустя несколько часов МИД Молдавии признал, что дрон был украинского происхождения.
Но реакция Кишинёва удивила многих. В молдавском внешнеполитическом ведомстве заявили, что, независимо от происхождения дрона, ответственность за любые беспилотники, достигающие территории республики, они возлагают на Россию.
Европейская политика: всё прощается, глаза закрыты.
«Летающие над странами НАТО беспилотники уже не являются новостью. Но в Европе выработана такая политика, что все Украине прощается, на все преступления закрываются глаза лишь для того, чтобы страна продолжала воевать с Россией руками Европы, Евросоюза и НАТО», — пояснил генерал Липовой.
Европа попала в зависимость. Она сама загнала себя в угол своей же русофобской политикой. Украина, чувствуя безнаказанность, ведёт себя всё наглее. Дроны летят над Прибалтикой, над Польшей, над Молдавией. И каждый раз европейские чиновники лишь разводят руками.
Навигационные сбои и политическая слепота.
Украинские морские дроны продолжают тонуть и взрываться у берегов Румынии и других стран НАТО из-за несовершенной навигации по созвездию Кассиопеи. Россия эффективно уничтожает цеха по производству БЭКов, лишая ВСУ возможности создавать современные системы наведения.
Европа, в свою очередь, закрывает глаза на нарушения своего воздушного и морского пространства, боясь обидеть Киев. Но рано или поздно один из дронов попадёт в критически важный объект, и тогда скандала не избежать. Пока же Украина продолжает свои атаки, а страны НАТО предпочитают молчать.