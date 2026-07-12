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Самой молодой мамой в Омской области в 2026 году стала 15-летняя девочка

Всего за первое полугодие в регионе у несовершеннолетних родилось 62 ребёнка.

В Омской области в 2026 году самой молодой мамой стала 15-летняя девочка-подросток. Всего в регионе за первое полугодие у несовершеннолетних родилось 62 ребёнка. Такую статистику со ссылкой на региональный минздрав сообщает NGS55.RU.

Годом ранее самой молодой мамой в области стала 14-летняя девочка.

Всего за первое полугодие в регионе забеременели 77 девушек младше 18 лет. Из них 12 прервали беременность, пятеро — по медицинским показаниям.

Для сравнения, за весь прошлый год в Омской области забеременели 147 несовершеннолетних.