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Для скорой помощи в России расширят круг полномочий: когда вступит в силу новый стандарт

Власов: врачи скорой помощи будут работать по новому стандарту с 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября врачи скорой помощи начнут работать по обновленному профессиональному стандарту, который закрепит более широкий перечень их компетенций. Об этом сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

«С 1 сентября врачи скорой медицинской помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту. он закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача», — сказал он в интервью РИА Новости.

В частности, врачи смогут оказывать медицинскую помощь не только в рамках привычного выезда к пациенту, но и за пределами медицинских организаций — например, при чрезвычайных ситуациях.

Власов отметил, что в условиях ЧС специалист должен уметь оперативно оценивать состояние пострадавшего, принимать сложные клинические решения, определять оптимальную тактику лечения и выбирать маршрут дальнейшего оказания медицинской помощи.

Работа врачей будет строиться с учетом актуальных клинических рекомендаций. По словам эксперта, новый стандарт фактически формирует образ врача скорой помощи как высококвалифицированного специалиста.

Ранее в России предложили пересмотреть систему оплаты и организации суточных дежурств для врачей. Депутат Госдумы Бадма Башанкаев настаивает на справедливых условиях труда, чтобы безопасность пациентов не страдала из-за переутомления медиков.

Как писал KP.RU, в России появились врачи по здоровому долголетию, они заранее выявляют риски развития заболеваний и помогают их предотвращать. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что эти специалисты станут частью системы профилактики и охраны здоровья.

Минздрав России обновил официальный список должностей в медицинской сфере. Оттуда убрали 16 специальностей. Из списка исчезнут: сексолог, зубной врач, диабетолог, миколог, лаборант, городской педиатр, подростковый терапевт и ряд других должностей. С 1 сентября 2028 года будут исключены врач-бактериолог, врач-вирусолог и паразитолог.

Депутат Госдумы Юрий Григорьев предложил наделить российских врачей статусом, аналогичным госслужащим. Инициатива обеспечит медикам дополнительные социальные льготы и повышение заработной платы.

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