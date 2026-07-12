Для скорой помощи в России расширят круг полномочий: когда вступит в силу новый стандарт

С 1 сентября врачи скорой помощи начнут работать по обновленному профессиональному стандарту, который закрепит более широкий перечень их компетенций. Об этом сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
«С 1 сентября врачи скорой медицинской помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту. он закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача», — сказал он в интервью РИА Новости.
В частности, врачи смогут оказывать медицинскую помощь не только в рамках привычного выезда к пациенту, но и за пределами медицинских организаций — например, при чрезвычайных ситуациях.
Власов отметил, что в условиях ЧС специалист должен уметь оперативно оценивать состояние пострадавшего, принимать сложные клинические решения, определять оптимальную тактику лечения и выбирать маршрут дальнейшего оказания медицинской помощи.
Работа врачей будет строиться с учетом актуальных клинических рекомендаций. По словам эксперта, новый стандарт фактически формирует образ врача скорой помощи как высококвалифицированного специалиста.
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