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Атаке БПЛА в Ростовской области подверглись два города и четыре района

В ночь на 12 июля очередной атаке БПЛА подверглись два города и четыре района Ростовской области. В небе над муниципалитетами сбили более 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В ночь на 12 июля очередной атаке БПЛА подверглись два города и четыре района Ростовской области. В небе над муниципалитетами сбили более 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Летательные аппараты сбили над Таганрогом, Каменском-Шахтинским, а.также Азовским, Неклиновским, Тарасовским, Миллеровским районами. БПЛА засекли и над Таганрогским заливом.

Обломки БПЛА нашли на трассе М4 «Дон» на 885 километр по направлению на юг. Пострадавших нет. Движение на данном участке перекрыто, на месте работают саперы. Водителей направляют в объезд через поселок Тарасовский.

В результате атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет.

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