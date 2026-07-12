В Новосибирской области зафиксировали рост числа заброшенных участков

Садовые и дачные участки есть почти в каждом районе Новосибирской области. Исключение составляют только пять муниципальных образований. Больше всего таких земель находится в Новосибирске и Новосибирском районе — здесь сосредоточено почти половина всех участков региона. Всего в области работают 1366 садоводческих и 37 дачных товариществ. Их общая площадь составляет более 31,7 тысячи гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра по Новосибирской области.