Омичка пожаловалась губернатору на отсутствие ГВС и получила неутешительный ответ

«По адресу Яковлева 10 нет горячей воды с 25.06.2026. Постоянно откладывают дату подачи горячей воды, не могут починить уже столько времени! На улице жара 30+, в доме в большинстве своем живут старики, как им принимать душ? С тазиками не набегаешься. Возле дома все перерыли, приходится в магазин ходить по дороге — это не безопасно!», — говорится в сообщении омички по имени Алена, размещенном на официальной странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».